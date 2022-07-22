سر الرقم 3.. تفاصيل جديدة في اتفاقية الحبوب الأوكرانية

ما زال صدى توقيع اتفاقية الحبوب بين الجانبين الروسي والأوكراني حاضرة، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق كاملة حتى الآن، إلا أن هناك بعض البنود، التي كشفها بعض المصادر لوسائل إعلام مختلفة، كان أخرها ما صرحت به إحدى المصادر في الأمم المتحدة لـ«روسيا اليوم»، بأن الوثيقة نصت على أن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، مدتها سارية المفعول، ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها اليوم.

الإخطار بإلغاء الاتفاقية قبلها بـ3 أشهر

وقال المصدر، إن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل ممثلي روسيا والأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه في حال قرر أحد الطرفان، إنهاء العمل بالاتفاقية، فإنه سيتعين إبلاغ الطرف الآخر خطيا، قبل عملية الإلغاء بثلاثة أشهر.

وفجر المصدر عن مفاجأة، بقوله إن هذه الاتفاقية ليست معاهدة دولية، وكذلك لاتنص على أي التزامات أو حقوق وفقا للقانون الدولي.

تصدير 25 مليون طن خلال 4 أشهر

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق بشأن الحبوب سيسمح بتصدير 25 مليون طن خلال 4 أشهر، بحسب ما نقله موقع العربية الإخبارية.

ووقع الجانبان الروس والأوكراني، منذ قليل، اتفاقية الحبوب الأوكرانية، التي تسمح بإعادة استئناف تصدير الحبوب من مواني أوكرانيا، التي توقفت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي أعلن عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير الماضي.

وأدى توقف تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد سيطرة القوات الروسية على أغلب الموانئ المصدرة للحبوب والمطلة على البحر الأسود، إلى وجود حالة من نقص السلع والمواد الغذائية في عدة دول، وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمراره سيتسبب في أزمة غذاء عالمية، باعتبار أن أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب على مستوى العالم.

لم تكن أزمة الحبوب هي الوحيدة التي شهدت نقصا، حيث انضم إليها أيضا زيت عباد الشمس، وهو أحد المواد الأساسية التي تصدرها أوكرانيا إلى دول العالم وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت ألمانيا وبريطانيا نقصا شديدا جعل الحكومة الالمانية تصدر قرار باقتناء زجاجة واحدة للأسرة الواحدة فقط من زيت عباد الشمس أثناء عمليات الشراء.