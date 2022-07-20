الأمم المتحدة: 9.5 مليون عملية عبور حدودية من أوكرانيا منذ بداية الحرب

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه تم إجراء أكثر من 9.5 مليون عملية عبور حدودية من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن عدد عمليات العبور يعكس التحركات عبر الحدود وليس الأفراد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

105 آلاف شخص إضافي انتقلوا من منطقتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة أن 105000 شخص إضافي انتقلوا من منطقتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا بين 18 و23 فبراير الماضي.

وتابعت المفوضية: «في جميع أنحاء أوروبا، تم تسجيل أكبر عدد من اللاجئين الفرديين من أوكرانيا في روسيا «1،728،407»، تليها بولندا «1،221،596» ومولدوفا «84، 562».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.