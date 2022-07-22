عاطل يقتل جارته خنقا لسرقة حافظة نقودها في منزلها بـ حلوان

أنهى عاطل حياه جارته خنقا، لسرقة حافظة نقودها داخل منزلها في حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نعمة. م. م. ي» في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها مخنوقة.

كما كشفت المعاينة، أن ربة المنزل ترتدي كامل ملابساها الداخلية والخارجية، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وفحص جميع سكان العقار، بأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، مشيرا إلى أنه لدى علمه بأن المجني عليها لديها مبلغ من المال، فكر في سرقتها، مضيفا أنه دخل إلى منزلها لسرقتها، لكنها شاهدته، فخنقها خشية افتضاح أمره، وبحث في الشقة ولم يجد سوى حافظة نقود المجني عليها وسرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.