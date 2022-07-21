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عاجل.. العثور على جثة سيدة داخل منزل بمدينة حلوان

كتب:

حسن سمير
06:04 م | الخميس 21 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة متوفية داخل منزل بشارع الترعة بمدينة حلوان، وتشير التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا يوجد شبهة جنائية حولها.

وتلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغ من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم، مفاده بالعثور على جثة سيدة تدعى «أم حجاج»، متوفية داخل منزل بشارع الترعة، دائرة القسم.

ترتدي ملابسها بالكامل

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، وترتدي كامل ملابسها.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وكشف تقرير مفتش الصحة المبدئي، أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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