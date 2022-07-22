رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023.. خطوات بسيطة

رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023، يبحث عنه العديد من أولياء الأمور لمعرفة نتيجة القبول بالمدارس التي جرى التقدم إليها، إذ تبدأ النتائج في الظهور في شهر يوليو، للمدارس والمعاهد الأزهرية، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وسيجري الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي قدم من خلالها أولياء الأمور لأبنائهم، وفي إطار انتظار أولياء الامور لظهور النتيجة، تستعرض «الوطن» رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023.

رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023

ويمكن الدخول إلى رابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2022-2023 من خلال الضغط هنا.

وعلى الراغبين في الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالأزهر اتباع الخطوات التالية، وفقا لما ذكره بيان الأزهر:

خطوات الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال

1 - على الراغبين في معرفة نتيجة القبول أن يقوموا بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2 - سجل الدخول عن طريق ملئ البيانات المطلوبة منك منها كتابة الرقم القومي الخاص بولي الأمر.

3 - ثم قم بكتابة كلمة المرور الخاص بك، ثم القيام بالضغط على خدمات ولي الأمر.

4 - ثم اضغط على خيار نتائج رياض الأطفال.

5 - اكتب الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

6 - اكتب الرقم السري الخاص بالحساب.

7 - وبعدها ستظهر لك جميع التفاصيل ونتيجة القبول.

شروط تقديم الأزهر رياض الأطفال

1- يشترط أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن عمر 4 سنوات.

يذكر أن قطاع الأزهر الشريف أعلن فتح الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري في مختلف المعاهد الازهرية على مستوى محافظات الجمهورية سواء كانت «معاهد النموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة».