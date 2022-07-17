رابط الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. اعرف الخطوات بالتفصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يمكن لولي الأمر الاستعلام عن النتيجة، مشددة على ضرورة إتباع كل الخطوات بطريقة صحيحة ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.

- كتابة الرقم القومي لولى الأمر.

- كتابة كلمة المرور وهي التي قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالمدرسة التي تم قبول الطالب فيها، وتشمل أيضا كود الطالب والرقم القومي للطالب واسمه.

إجراءات ما بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال

ويتجه ولي الأمر مباشرة إلى المدرسة التي ظهرت عليها، نتيجة تنسيق رياض الأطفال؛ لاستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم حتى يلحق نجله بها.

حظر جمع أي تبرعات مالية من أولياء الأمور

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن من المرجح أن يتم فتح باب تعديل الرغبات أمام أولياء الأمور على تنسيق مدارس رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن فتح باب تعديل الرغبات يتم قبل إعلان النتيجة للمديرية؛ لأن تنسيقها منفصل عن موقع وزارة التربية والتعليم، بعدها يتم حصر الطلاب وبدء استلام الملفات الورقية وتسكين الطلاب في المدارس.

وشددت المديريات التعليمية على جميع المدارس بعدم جمع أي مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أي مسمى.