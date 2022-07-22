نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. ورابط الاستعلام بالرقم القومي

يبحث كثير من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي لجميع المحافظات، ونرصد لكم في التقرير التالي الطريقة التي يمكن بها البحث عن نتيجة التنسيق بالرقم القومي لولي الأمر، بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني للأطفال، وذلك لمعرفة المدرسة التي تم قبول الطفل بها، وبدء تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، وهو نفس الموقع المخصص للتقديم، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ويمكن لأولياء الأمور معرفة المدرسة التي تم قبول الطالب فيها من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وتشمل:

الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

إدخال كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.

الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي تم قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022 / 2023

ويفترض أنه بعد الاطلاع عن نتيجة التنسيق، يقوم ولى الأمر بتجهيز بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، وجاءت كالآتي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.