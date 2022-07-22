إصابة 6 أشخاص بينهم طفل بالخرطوش في مشاجرة بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في محافظة الإسماعيلية جراء نشوب مشاجرة بينهم في منطقة أبو عياد التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير ونقلوا إلى المستشفى.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 بينهم أقارب من أسرة واحدة بطلقات خرطوش فيما جرى الدفع بخدمات أمنية ورجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة.

خلافات وراء المشاجرة

وكشفت مصادر أمنية، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات كبيرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية قرب منطقة ترعة 5 في مدينة أبوصوير، وتطورت الخلافات لمشادات متكررة إلى أن وقعت مشاجرة اليوم الجمعة، أسفرت عن 6 إصابات نقلو إلى المستشفى بينهم إصابات خرطوش.

أسماء المصابين

وأصيب في المشاجرة محمد أحمد عطية 14 سنة، بطلقات خرطوش في الوجه، وعبد الحميد عطية 33 سنة، بطلقات خرطوش في الفخدين، وأحمد عطية فتوح 43 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين في أبوعياد.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من سعيد على أحمد 60 سنة، بطلقات خرطوش، والسيد محمود على 45 سنة، بطلق خرطوش في الوجه والذراعين، وفرج محمد عامر 21 سنة، بطلق خرطوش في الوجه.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية، إن الحالة الصحية المصابين شبه مستقرة، وأنه يجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم خاصة لوجود حالتين غير مستقرة وبها طلقات متعددة.

الشرطة تسيطر علي الموقف

وسيطرت قوات الشرطة على مكان الواقعة فور وصول رجال المباحث الجنائية والخدمات الأمنية مدعومة بقوات أمن الإسماعيلية، وفرضت الشرطة "كردون أمني"، في مكان الواقعة للفصل بين الطرفين، فيما بدأ رجال البحث الجنائي في سؤال شهود العيان واستجواب بعض الاشخاص حول الواقعة.