الإسماعيلية لها نصيب الأسد.. 5 وفيات 57 مصابا في حوادث الطرق خلال 24 ساعة

شهدت عدة محافظات وقوع حوادث تصادم وانقلاب على الطرق المختلفة، في حلقة جديدة من مسلسل «نزيف الأسفلت» ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، حيث كان للإسماعيلية نصيب الأسد في الحوادث، وخسرت المحافظة اثنين من أبنائها بينهم ضابط شرطة في حوادث اليوم، فيما تحذر إدارة المرور دائماً السائقين من القيادة بحذر، والحد من السرعة الزائدة والالتزام بالسرعة المقررة على الطرق منعاً لوقوع الحوادث.

مصرع عامل وإصابة 5 في تصادم بالشرقية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرين بينهم طفلين في حادث تصادم مروّع وقع بين عدة سيارات، أعلى الكوبري الإقليمي بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بسبب السرعة الزائدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السلام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب وإصابة 14 آخرين بأسوان

شهدت محافظة أسوان، حادث مروّع صباح اليوم، حيث لقي شاب مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» محملة بالركاب على طريق أسوان الصحراوي بمنطقة الكيلو 43 وتحديداً أمام قرية «جرف حسين»، بمركز نصر النوبة جنوب أسوان، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثة المتوفي والمصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 9 في انقلاب سيارة بوادي النطرون

تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «العلمين - وادي النطرون» الصحراوي بنطاق محافظة مطروح، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 13 في على طريق مطار الغردقة

أصيب 13 شخصاً بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع بين «ميكروباص» و«ميني باص» بسبب السرعة الزائدة على طريق مطار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وفاة ضابط في انقلاب سيارة بشمال سيناء

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الإسماعيلية، بعد مصرع الرائد رامي سمير الضابط بقطاع «الشهيد أحمد وحيد»، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة الشرطة التي كان يستقلها متجهاً إلى عمله لتنفيذ إحدى المأموريات في محافظة شمال سيناء، على طريق «بغداد»، وجرى نقل الجثة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تم إصدار تصاريح الدفن، وتشييع جنازة الضابط مساء الخميس بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية.

مصرع طفلة دهستها سيارة في بني سويف

دهست سيارة طائشة، الطفلة «حورية. ط . إ»، 3 سنوات، أثناء لهوها في الشارع أمام منزل أسرتها قرب مدرسة بني ماضي بمركز ببا بمحافظة بني سويف، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات السيارة، وسالت دمائها الطاهرة على الأرض، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بتسليم جثة الطفلة لأسرتها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، من إلقاء القبض على السائق المتهور الذي دهس الطفلة وتسبب في وفاتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية – القاهرة» الصحراوي، أمام مفارق «سرابيوم» بالقرب من «البوابات» محطة تحصيل الرسوم، حيث إختلت عجلة القيادة في يد سائقها وفقد إحكام السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق، ليلقى قائدها ويدعى علي طلب عبد الكريم، 30 سنة، مصرعه في الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف الجهات الخاصة التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه.

إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 11 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية «الشيخ مبارك» بمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها بسرعة على الطريق، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفقد قدرته على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت على جانب الطريق، وسقط مستقليها على الأرض مصابين بعدة إصابات، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى كوبري الساحل الشمالي، على طريق مطروح – الإسكندرية، بين مارينا 3 ومارينا 5، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.