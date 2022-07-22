حبس المتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية 4 أيام: «كنت بأدبها مقصدتش أموتها»

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية اليوم الجمعة بحبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية بعد اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة.

واستمعت النيابة العامة على مدار ساعات لأقوال المتهم ومواجهته بتحريات المباحث الجنائية في الإسماعيلية حول الواقعة، وتقرير الوفاة المبدئي والإصابات التي تعرضت لها الزوجة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب واقعة القتل أمام جهات التحقيق واعتدائه بالضرب عليها بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

وقال المتهم في تحقيقاته أمام جهات التحقيق إنه لم يقصد قتل المجني عليها، وأنه حاول تأديبها بعد مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما في شارع العشريني بمنطقة حي السلام.

وكانت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام ألقت القبض على المتهم بعد ارتكابه الواقعة ومحاولاته للهرب خارج الإسماعيلية واختبارها.

تشريح الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثمان إلي ذويه لدفنه.

كما طلبت النيابة العامة سرعة انهاء تحريات المباحث الجنائية كاملة حول الواقعة وملابساتها وانهاء تقرير المعمل الجنائي داخل مكان الواقعة.

وبحسب المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس فإن السيدة وصلت إلي المستشفي متوفاة اثر إصابتها بضربة علي الرأس تسببت في حدوث نزيف داخلي علي المخ وتسبب في وفاتها علي الفور.

وتحفظت الشرطة علي الجثمان، داخل مشرحة مستشفي جامعة قناة السويس، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.