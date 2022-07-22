إجراءات وخطوات الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر إلى المغرب

تعد المملكة المغربية، من أكثر الوجهات السياحية، ليس فقط على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وإنما على مستوى العالم، نظرا لاحتوائها على مناظر خلابة، وتميزها بطابع حضاري مختلف، وتحديدا الطابع الإسلامي، ويبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل»، عن كيفية الحصول على تأشيرة المملكة المغربية بهدف السياحة.

«الوطن» تستعرض خطوات استخراج التأشيرة، والأوراق المطلوبة خلال السطور التالية:

أولا الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب:

1- الدخول على موقع وزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من خلال هذا الرابط.

2- طباعة طلب التأشيرة للدخول إلى المملكة المغربية.

3- صورتان فوتوغرافيتان حديثتان بالألوان على خلفية بيضاء من حجم 3*4 تبرزان معالم الوجه بوضوح.

3- بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة أو وثيقة تثبت ذالك.

4- صلاحية جواز السفر ويجب أن تكون صلاحيته تتجاوز مدة صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر مدة الإقامة المطلوبة.

5- صورة من جواز السفر ويجب أن تتضمن الصفحة الأولى التي تتضمن بيانات صاحب الجواز وتاريخ صلاحية جواز السفر.

6- كشف الحساب البنكي.

7- في حالة الزيارة العائلة يجب توفيروثيقة التحمل العائلي مصادق عليها في حالة تحتوي على ضمان تحمل النفقات الطبية وإمكانية الترحيل، أو طلب من وكالة سفر معتمدة أو توصية من وزارة السياحة أو مندوبية المكتب الوطني المغربي للسياحة.

ثانيا: الوثائق المطلوبة عند إصدار التآشيرة:

1- الحجز في فندق أو تقديم «قسيمة الدفع».

2- تذكرة ذهاب وإياب مع حجز مؤكد.

3- شهادة التأمين على السفر.

4- الرسوم القنصلية.

وبمجرد توافر الورق المطلوب يتم التوجه إلى القنصلية المغربية، وتقديم الأوراق اللازمة ويتم تحديد موعد من قبل القنصلية لاستلام جوازات السفر في حال الحصول على التأشيرة أو في حال رفضها.