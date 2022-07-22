حياة كريمة: توزيع 667 نظارة طبية وتوصيل الغاز الطبيعي لـ45 قرية بالغربية

قال عبد الوهاب الحضري، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الغربية، إن المبادرة تتضمن مشروعات البنية التحتية، وتقديم جميع الخدمات التي تهم المواطن المصري في القرى الريفية، مؤكدا أنه بالتوازي مع مشروعات تطوير البنية التحتية، كانت هناك توجيهات بتقديم الخدمات للمواطن، منها القوافل التخصصية داخل قرى حياة كريمة.

تأهيل مراكز المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

أوضح «الحضري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المبادرة» الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة بدأت الانطلاق في المراكز المؤهلة لدخول المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مبادرة «عينك في عنينا»، التى أطلقتها «حياة كريمة»، كانت بالتعاون بين محافظة الغربية ومؤسسة «صناع الخير»، لتقديم قوافل طبية متخصصة في مجال العيون، لعلاج أهالي القرى جراحيا، أو من خلال توفير النظارات الطبية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي.

قوافل طبية متخصصة أسبوعيا

أشار منسق حياة كريمة بالغربية، إلى انطلاق قافلة متخصصة في مجال العيون، كل يوم جمعة، موضحا أن الإعلان عن القوافل يكون بوقت مسبق لنزولها القرية، تشهد الكشف الطبي على ما يقرب من 1000 مواطن في القافلة الواحدة، مع صرف الأدوية المجانية والنظارات الطبية وتوجيه الحالات المتطورة إلى المستشفيات المعنية.

ولفت إلى توزيع 667 نظارة طبية على الأهالي، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لافتا إلى أن القوافل مستمرة في متابعة الحالات التي تم توجيها للمستشفيات، للحصول على الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم.

توصيل الغاز الطبيعي لـ45 قرية بالغربية

أضاف الحضري: «كان لدينا 54 قرية كانوا محرومين من خدمات الغاز الطبيعي، وتدريجيا تم توصيلها لمواجهة المعاناة التي كان يعانيها المواطن قبل ذلك، ونعمل في 22 قرية لتحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر، لتوفير إنترنت فائق السرعة، يساعد في تنفيذ خطة الدولة، بالإضافة إلى 30 مشروعا تابعا للشباب والرياضة، بنسبة تنفيذ تجاوزت 42%، بجانب المشروعات الصحية ومنها التطوير ورفع الكفاءة».

واختتم بالتأكيد على أن أهالي الغربية، استقبلوا إنجازات المبادرة، بمنتهى الفرحة والسعادة، بسبب المشروعات المقدمة لهم، والخدمات الملموسة التي تقدمها حياة كريمة للمواطن.