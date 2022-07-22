تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي».. 10 أغنيات

ساعات قليلة، ويطلق الفنان تامر حسني ألبومه الجديد «عشأنجي»، الذى سيشدو أغنياته في حفله المقرر إطلاقه في الساحل الشمالي اليوم، وسط حضور كبير من جماهيره.

تفاصيل ألبوم تامر حسني

ألبوم تامر حسني الجديد، يتضمن 10 أغنيات، من إنتاج تامر حسني مع شركة روتانا، وتفاصيل أغنياته.

أغنية عشأنجي: من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح، وتوزيع أمير محروس.

أغنية مبجيش بالطريقة دي: من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

أغنية حبيتها يا ناس: من كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو.

أغنية سوحنا: من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية خدنا مناعة: من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

أغنية ليه طلة: من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع نابلسي.

أغنية أحلى كلام: كلمات كريم حكيم، وألحان مودي منير، وتوزيع Bron Ze.

أغنية سجل يا تاريخ: كلمات تامر حسني وعليم، ألحان تامر حسني ومودي منير، وتوزيع نابلسي.

أغنية زي الأيام دي: كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع نابلسي.

أغنية بُعد مؤقت: كلمات محمد رمضان، ألحان مودي منير، وتوزيع محمود صبري.

فيلم تامر حسني الجديد «بحبك»

يذكر أن تامر حسني، كان عرض له في دور العرض فيلمه الجديد بحبك، الذى يشاركه فى بطولته هنا الزاهد وهدى المفتي.