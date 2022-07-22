ما موعد انتهاء فصل الصيف 2022؟.. درجات الحرارة تتجاوز الـ40

يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يحبون الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة ويهربون من ذلك ويتجنبون الخروج والتنزه في تلك الأجواء، ويذهب الكثيرون منهم إلى المصايف والمدن الساحلية لقضاء أوقاتًا لطيفة بعيدًا عن الحر، لذا ينتظرون ويتساءلون دائمًا عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي إطار اهتمام الناس بمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف 2022، نجيب في السطور التالية على تساؤلاتهم، وفقًا لما قالته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أن درجات الحرارة في فصل الصيف وموعد انتهائه يختلف في مصر عن الدول الأخرى.

موعد انتهاء فصل الصيف 2022

وعن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 قالت منار، إنه بدأ يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، ويستمر جغرافيًا حتى يوم الخميس 22 سبتمبر.

وقالت منار، في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن فصل الصيف تبلغ مدته الزمنية 3 أشهر.

وتمر البلاد بداية من يوم 17 يوليو الماضي، وفقًا لما نشرته لجنة متابعة التقلبات المناخية، بحالة من ارتفاع الحرارة، كما يستمر الارتفاع التدريجي وبداية موجة طويلة شديدة الحرارة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تتجاوز حاجز الـ40 درجة في العديد من المدن والمحافظات خاصة الجنوب.

أكثر شهور العام حرارة

وأشارت لجنة متابعة التقلبات المناخية في وزارة الزراعة، إلى أن هذه الفترة بداية من يوليو وحتى منتصف أغسطس، من أكثر الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ويصنف شهري يوليو وأغسطس بأكثر شهور العام حرارة.