«غرفة السياحة»: العرب يفضلون زيارة مصر في فصل الصيف

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم المنافسة التي يواجهها المقصد السياحي المصري مع العديد من دول منطقة الشرق الأوسط في جذب السياح العرب لزيارتها، فإن مصر ما زالت على رأس قائمة الدول التي يفضل السياح العرب زيارتها، لا سيما خلال فصل الصيف.

الحركة السياحية من الدول العربية تسير بشكل تصاعدي

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية تسير بمنحنى تصاعدي منذ شهر مايو الماضي، موضحاً أن ذروة تواجد السياح العرب بمصر تكون خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن السياح العرب سيظلون في القدوم لمصر بمعدلات جيدة حتى نهاية الموسم الصيفي الجاري في 30 سبتمبر المقبل.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالًا للسياح لمصر

وأشار إلى أن السعودية تأتي في المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالًا للسياح لمصر خلال العام الجاري، تليها ليبيا ثم الكويت والإمارات، موضحًا أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإنه من المتوقع أن يصل عدد السياح العرب الذين سيزوروا مصر خلال عام 2022 إلى نحو مليوني سائح وهو رقم جيد بالمقارنة بالظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم حاليًا.

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول شمال أفريقيا لا سيما المغرب والجزائر وتونس ليست على المستوى المأمول، خاصة مع قرار إصدار التأشيرات الإلكترونية لدخول مصر لسائحي تلك الدول في المنافذ والمطارات المصرية عند الوصول.

وأكد علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح سابق لـ«الوطن» أن السياح العرب هم الأكثر تواجدًا وإقبالًا على تناول الوجبات السياحية بالمطاعم منذ بداية فصل الصيف الجاري، لافتًا إلى أن السياح العرب كانوا أحد الأسباب الرئيسية لوصول نسب الإشغال بالمطاعم النيلية سواء الثابتة أو العائمة لـ100% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.