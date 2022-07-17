التقلبات المناخية: موجة طويلة شديدة الحرارة تضرب المحاصيل بداية من اليوم

أصدرت لجنة متابعة التقلبات المناخية التابعة لوزارة الزراعة تقريراً عن حالة الطقس المتوقعه، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه بداية من اليوم الأحد يتوقع بداية تدريجية لموجة طويلة شديدة الحرارة، خلال هذه الفترة، وتتجاوز الحرارة الـ40 درجة في معظم المناطق تقريباً.

وأوضح التقرير أنّ هذه الفترة تقريبا أهم فترة في السنة بخصوص درجات الحرارة بالتحديد، وهي فترة شهر أبيب، وتبدأ من 8 يوليو حتى 7 أغسطس، ويميز هذا الشهر بأنه يعد من أشد شهور السنة حرارة إذ تبلغ درجات الحرارة أقصى شدتها.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أن درجة الحرارة تستمر في الارتفاع، ما يسمح بسرعة نمو الحاصلات وكذلك انتشار الحشائش والآفات، أما المحاصيل الصيفية فتزيد حاجتها إلى الري المتقارب، وقد تهب رياح ساخنة تتسبب في بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز و«الوسواس»، وقد يصاب الأرز المتأخر ببعض الضرر، ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون، وقد تصاب ثمار المانجو بلسعات الشمس وثمار الرمان بظاهرة التشقق والتنحيس.

أهم الرسائل الزراعية المهمة

أما عن الرسائل الزراعية، فمن الضروري علاج التنفيل «تساقط الزهر والعقد الصغير» في الخيار والطماطم والباذنجان بالرش صباحًا بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة، ووقف الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم، كما أنه يجب إجراء رشه بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

أما الذرة والقطن فيجب إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو للفدان مع مياه الري في برميل على وش الميه ولمدة ريتين متتاليتين، أما الزيتون فيجب فحص الأصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

أما الريحان والبردقوش والعتر فيجب الوقاية من أمراض أعفان التاج فبعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الأكثر الرش بمبيد ريزو أن (480 SL) بمعدل 4 جم لكل لتر ماء، أما نخيل التمر فيجب الفحص وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.