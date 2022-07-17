موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وانخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا، خلال فصل الصيف، وتشهد العديد من المناطق موجات حارة على مدار تلك الأشهر، لذا يتساءل العديد من الأشخاص وينتظرون موعد انتهاء فصل الصيف 2022، لدخول الخريف وانخفاض الحرارة بشكل كبير إذ يعاني بعض الأشخاص من ضيق التنفس في ظل الموجات شديدة الحرارة.

ودائما ما تختلف درجات الحرارة في فصل الصيف في البلاد المختلفة، كما أن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر يختلف عن الدول الأخرى.

موعد انتهاء فصل الصيف

وذكرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الصيف 2022 والذي بدأ يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022.

وقالت منار، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن فصل الصيف يستمر جغرافيًا حتى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، إذ تبلغ المدة الزمنية لذلك الفصل 3 أشهر.

موجة حارة تضرب البلاد

وفي سياق متصل، نشرت لجنة متابعة التقلبات المناخية التابعة لوزارة الزراعة بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس المتوقعة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار البيان، إلى أنه بداية من اليوم الأحد الموافق 17 يوليو يتوقع استمرار الارتفاع التدريجي وبداية موجة طويلة شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة الـ40 درجة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية.

وذكرت لجنة متابعة التقلبات المناخية التابعة لوزارة الزراعة، أنّ هذه الفترة من أكثر الفترات التي يتم فيها ارتفاع درجات الحرارة بالتحديد، وهي فترة شهر أبيب، وتبدأ من 8 يوليو حتى 7 أغسطس، كما يعرف عن شهر يوليو وشهر أغسطس بأنهما من من أشد شهور السنة حرارة.

فصول السنة

ويعتبر فصل الصيف هو أحد فصول السنة الأربعة، يتبع الصيف فصل الخريف ويليه فصل الشتاء.