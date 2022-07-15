حركة تنقلات الشرطة 2022: تشمل ضباطا وأفرادا

تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2022 خلال الأيام المقبلة، حيث تشمل حركة تنقلات الشرطة عددا من الضباط والأفراد.

حركة تنقلات الشرطة 2022

وتراعي حركة تنقلات الشرطة 2022 بوزارة الداخلية عددا من المعايير الأساسية ذلك وفقًَا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة وزارة الداخلية والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

ومن الأشياء الأخرى التى تراعيها حركة تنقلات الداخلية 2022 تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

أما عن المادة 27 من قانون هيئة الشرطة فإن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022 بوزارة الداخلية فإن تضخ لتلك المادة، وعند الضرورة فإنه يجوز إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام الواحد.

ويضع وزير الداخلية المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يضع القواعد التي تجرى التنقلات بمقتضاها.

ويجوز بناء على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهم، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال والذي يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.