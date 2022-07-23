كليات تشترط إجراء اختبار القدرات المؤهلة لها في جامعة مطروح

تشترط جامعة مطروح في عدد من الكليات عقد اختبارات للالتحاق بها، ويجري الطالب عملية التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، للطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات خلال هذه المرحلة، من طلبة وطالبات الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة من العربية، أو الأجنبية، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام 3 حتى 5 سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات

وتوجد كليات يشترط القبول فيها دخول اختبار القدرات، ومن بينها

- كلية التمريض.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية التربية النوعية أقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية.

- كلية رياض الأطفال.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تسجيل مواعيد اختيار الكليات

ويجري تسجيل مواعيد اختيار الكليات، وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال خدمة تنسيق الثانوية العامة 2022 الإلكتروني بقيام الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه، ويبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس، وتظهر للطالب بياناته الشخصية، ورقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية»، وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع، وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة، ويختار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات

وتلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات.