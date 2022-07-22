المفتي: احتكار السلع حرام شرعا ومحتكرها ملعون ويجوز للدولة مواجهته

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن محتكر السلع الذي يسعى إلى رفع سعرها على الناس ملعون، لافتا إلى أن الاحتكار أمر محرم ويجب الابتعاد عنه.

المفتي: لا لعنة إلا على أمر محرم

وأضاف «علام» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، موضحا أنه حينما تأتي كلمة خاطئ وملعون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.

الاحتكار حرام بنص الشرع ويجوز للدولة أن تتخذ الإجراءات ضد المحتكر

وتابع مفتي الجمهورية، بأن الاحتكار حرام بنص الشرع، ويجوز للدولة أن تتخذ الإجراءات التي من شأنها مواجهة احتكار السلع.

وأضاف شوقي علام، أن الاحتكار حالة غير صحية وتدل على انعدام ضمير التاجر المحتكر للسلع، وأنه لا يشعر بأحوال الناس، إنما يريد أن يقتات على أقوات الآخرين وهذا تصرف لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.