3 وجوه لـ هدى المفتي في موسم عيد الأضحى.. منها راقصة بـ«كيرة والجن»

تنافس الفنانة هدى المفتي نفسها خلال سباق موسم عيد الأضحي، من خلال تجسيد 3 شخصيات في 3 أعمال مختلفة تُعرض حاليا في دور العرض السينمائي، وهي «كيرة والجن»، و«عمهم»، و«بحبك».

وتستعرض السطور التالية تفاصيل كل شخصية تقدمها هدى المفتي خلال موسم عيد الأضحى.

فيلم «كيرة والجن»

وتجسد هدى المفتي خلال فيلم «كيرة والجن» دور راقصة، حيث ظهرت بشعر طويل كيرلي.

وتدور أحداث الفيلم خلال ثورة 1919، حيث يستعرض بطولات مختلفة في مقاومة الاحتلال الإنجليزي، من خلال طالب الطب أحمد عبد الحي، وشهرته «أحمد كيرة»، والذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث يتصدى هو وعبد القادر شحاتة الجن، ويجسد دوره أحمد عز للعدوان البريطاني بسبب وطنيتهما.

«كيرة والجن» من بطولة أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وهدى المفتي، وسيد رجب، ولارا إسكندر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

رومانسية في «بحبك»

وتجسد هدى المفتي خلال فيلم «بحبك» دور «ياسمين»، وهي الفتاة الرومانسية التي تقع في غرام «علي»، ويقوم بدوره الفنان تامر حسني.

«بحبك» بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وشهد الشاطر، وعالية راشد، والعمل من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

شيف حلويات في «عمهم»

أما الشخصية الثالثة في فيلم «عمهم»، فتجسد من خلالها دور شيف حلويات، ويمزج دورها بين الكوميدي والأكشن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الملاكم «سلطان»، الذي يعمل مع صديقه «سعيد» بمركز رياضي، ولكنهما يتورطان في قضية تزوير أموال.

فيلم عمهم بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، آيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك، والمخرج حسين المنباوي، والفيلم من تأليف وسام صبري.