إحالة مُدان بقتل شقيقه بسبب لهو الأطفال في الشرقية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم إحالة مُدان بقتل شقيقه بسبب خلافات حول لهو الأطفال، إلى مفتي الجمهورية لبحث الرأى الشرعي في قرار المحكمة بإعدامه.

بداية الواقعة في الشرقية

كان مدير أمن الشرقية، اللواء محمد والي، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بمقتل «عامر ع. ع»، سائق 40 عاما، مقيم بقرية طحلة بردين، التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث الزقازيق للفحص والتحري، وتبين وقوع مشاجرة بين المتهم «محمد. ع. ب» 38 عاما وشقيقه، المجني عليه، بسبب مشادة بينهما إثر خلافات ناتجة عن لهو الأطفال، وتطور الأمر بين الشقيقين، فتعدي خلالها الأخير بالتعدى بالضرب على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بالصدر، أدت لوفاته، ثم لاذ المتهم بالفرار.

التصريح بدفن المتوفى

وجرى تحرير محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الاحرار التعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها بالمشرحة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه.

وفي وقت لاحق صرحت النيابة بالدفن وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أثبتت إدانة المتهم خلال جلسات المحاكمة وأصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه.