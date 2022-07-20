أحداث الشرقية خلال 24 ساعة.. أبرزها إحالة قاتل شقيقه إلى المفتي

شهدت محافظة الشرقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الساخنة والتي جاء في مقدمتها إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه إلى مفتي الجمهورية والعثور على عامل مقتولا داخل منزله بمركز أبو كبير، بالإضافة إلى عدة حوادث أخرى.

إحالة قاتل شقيقه إلى المفتي

وتفصيلا، قضت محكمة جنايات الزقازيق أمس بإحالة أوراق سائق متهم بقتل شقيقه بعدما تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض وسدد له طعنة نافذة بالرقبة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه.

النطق بالحكم في أغسطس

وحددت المحكمة جلسة 8 أغسطس للنطق بالحكم في القضية التي هزت مركز الزقازيق وقت حدوثها قبل نحو عام حيث سادت حالة من الحزن بين الأهالي على الشقيقين الذين توفي أحدهما والآخر خلف القضبان ينتظر مصيره بناء على رأي المفتي والإجراءات القضائية التي ستتبع ذلك حال التصديق على الحكم.

تفاصيل الواقعة

وكانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة فور تلقيها الواقعة أوضحت أن الواقعة جاءت على أثر وقوع خلافات بين الشقيقين بسبب لهو الأطفال وبدأ الحادثة بوقوع مشادات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن شقيقه عامر 37 عاما مقيم بمركز الزقازيق ما أدى إلى وفاته في الحال. وألقت الشرطة القبض على المتهم وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بإحالة أوراقه إلى المفتي.

العثور على شخص مقتولا

وعلي جانب آخر تلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغا من الأهالي بالعثور على " علاء. ع. م" بائع متجول متوفيا داخل منزله وتبين إصابته بجرح طعني وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفحم رجل داخل منزله

وشهدت مدينة الإبراهيمية واقعة مأساوية حيث لقى محمد. ي. ع مصرعه متاثرا بإصابته بصعق كهربائي أثناء إجرائه إصلاحات في منزله ما أدى لتفحمه ووفاته متأثر بإصابته. وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفاة مفاجئة لمواطن

كما فوجئ أهالي الزقازيق بسقوط مواطنا مشيا عليه أثناء سيره في شارع عام ناحية كلية الحاسبات والمعلومات وعندما سارعوا بفحصه وجدوه متوفى وتم نقله إلى المستشفى الزقاريق العام 'التحفظ عليه بالمشرحة تحت تصرف النيابة.