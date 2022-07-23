سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بالبحث عن سعر الريال السعودي، خاصة بالنسبة للمغتربين والمقيمين في المملكة لتحويل الأموال لأسرهم، بالإضافة إلى اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي إطار اهتمام الناس بالعملة الرسمية للمملكة، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 يوليو، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم السبت نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، اليوم السبت، نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، بنحو 5.03 جنيه للبيع مقابل 5.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، اليوم السبت الموافق 23 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم، لنحو 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.