سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-7-2022 في البنوك المصرية

استقرار شهدته معظم البنوك في أسعار العملات منذ عودة العمل بالقطاع المصرفي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنها سعر الريال السعودي، حيث تحظى العملة السعودية بعمليات بحث كبيرة في منصات البحث المختلفة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو 5.03 جنيه للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5 جنيهات للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجّل سعر الريال السعودي نحو 5.03 جنيه للبيع مقابل 5.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 5 جنيهات للشراء و5.05 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها الجريدة لقرائها.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 5.05 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء 20 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الأربعاء.