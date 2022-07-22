سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-7-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي أمر يشغل بال الكثيرون من رجال الأعمال والمستثمرين والعاملين في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل تغير أسعار العملات العالمية بصورة متكررة.

وفي إطار اهتمام الناس بالعملة الرسمية للمملكة، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.03 جنيه للبيع مقابل 5.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.05 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم لنحو 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.