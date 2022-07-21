سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم العديد من الأشخاص خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية، بالبحث عن سعر الريال السعودي، حيث تحظى العملة السعودية باهتمام كبير من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم الخميس نحو 5.02 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.05 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.03 جنيه للبيع مقابل 5.04 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 5.05 جنيه للبيع و4.99 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.