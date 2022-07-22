محمد عادل إمام يحتفل بتصدر فيلم عمهم التريند في 3 دول عربية

احتفل الفنان محمد عادل أمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر فيلم «عمهم» التريند، في 3 دول عربية.

ونشر محمد عادل إمام، بوستر فيلم عمهم، وعلق قائلا: «الحمد لله.. التريند في مصر والإمارات والسعودية».

فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وتم عرض فيلم «عمهم» يوم7 يوليو في مصر بجميع دور العرض، وبدور العرض في الدول العربية يوم 21 يوليو وهم السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.