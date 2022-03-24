القبض على لص سرق صندوق التبرعات من مسجد في كرداسة

تمكن لص من سرقة صندوق التبرعات بمسجد في كرداسة بعدما اعتدى على عامل بالمسجد حاول منعه من تنفيذ الجريمة، فأصابه بإصابات مؤثرة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم نجح في سرقة صندوق التبرعات بالمسجد بعد انتهاء الصلاة لكن العامل انتبه له وحاول منعه.

لص يسرق مسجدا بكرداسة

وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من القبض على المتهم وبسؤاله اعترف بتفاصيل الواقعة وأنه خطف صندوق التبرعات من ساحة الصلاة وعند هروبه من المسجد فوجئ بعامل يعترضه بعد الانتهاء من الصلاة وطلب منه ترك صندوق التبرعات وأنه مسئول عن حمايته بصفته أحد العمال.

سرقة صندوق التبرعات

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية ،أن المتهم ضرب عامل المسجد على رأسه بالصندوق فأصابه بإصابات بالغة فسقط المجني عليه على الأرض ونجح المتهم في الهرب بصندوق التبرعات، وبعد أن تلقت مباحث الجيزة بلاغًا بالواقعة من العامل الذي أقر بتعرضه للإصابة نجحت المباحث في القبض عليه، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .