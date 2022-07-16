أستاذ مناعة: من الصعب إيجاد لقاح مفعوله طويل المدى حاليا «فيديو»

قالت الدكتور هايدي سمير، أستاذ المايكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية طب حلوان، إنّ العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 30%، لكن على الرغم من ذلك فإنه لا توجد إجراءات إغلاق في الدول والمطارات، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والحفاظ على نظافة الأيدي.

تطعيمات كورونا خط الحماية

وأضافت «سمير»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أنّ حدة الإصابة بفيروس كورونا أصبحت منخفضة مقارنة من قبل، مؤكدة أن من الضروري الحصول على تطعيمات كورونا لأنّها تُعد خط الحماية.

ولفتت إلى أنّ من الصعب إيجاد لقاح يكون مفعوله طويل المدى؛ لأن فيروسات الجهاز التنفسي متحوراتها كثيرة ومتغيرة الجينات سريعا، كما أن سطحية العدوى تؤثر على رد الفعل المناعي، فالجسم لكي يتعرف على فيروس ويضع ضده خطوط المواجهة اللازمة يستغرق فترة من أسبوعين لثلاثة؛ لظهور الأجسام المضادة في الجسم.

أعراض المتحور الجديد لكورونا

وأفادت بأنّه لا توجد أعراض جديدة لمتحور كورونا الجديد، وتتضمن ارتفاع الحرارة، وهمدان في الجسم، وشد في العضلات، وبالنسبة للجهاز التنفسي فأعراضه تتمثل في احتقان شديد في الحلق «كأنه متقطع»، وانسداد في الأذن، وسيلان الأنف بصورة طفيفة.

وأكدت أنه لا يوجد أحد لديه إجابة سؤال متى سننتهي من كورونا؟ لكن وجود التطعيم مع زيادة معدلات انتشاره وعدم زيادة معدلات الوفيات والدخول للمستشفيات مؤشرات تبين مدى السيطرة الموجود في ظل التطعيمات والإجراءات الاحترازية، ومن المحتمل ظهور موجة لكورونا كل عام أو موسم أو يكون تطعيم كورونا مثل الإنفلونزا يعطي في وقت محدد من العام، وكل هذه الإجراءات بسيطة.

وشددت أن أي شخص يعاني من الكحة والسعال يجب أن يعزل نفسه بالمنزل، فعلاج الفيروسات الراحة، «إحنا لسه في وسط موجات ومتحورات حتى شوية الزكام وتكسير الجسم لازم أعزل نفسي، متتحركش مدام فيه عرض من الأعراض».