ابنة شقيق عادل إمام تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن والمجتمع

تحتفل حاليا، فرح عصام إمام ابنة شقيق الزعيم عادل إمام بزفافها، من محمود عبد النبي إمام، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وخضعت فرح قبل الزفاف، لجلسة تصوير مع عريسها، وإرتدت فستان من تصميم هاني البحيري، الذي حرص على التواجد معها أثناء جلسة التصوير.

ويحضر الزفاف، عدد كبير من الفنانين، من بينهم لبلبة، والإعلامية سهير جودة، ويسرا، وليلى علوي، ومازال الحضور يتوافدون على حفل الزفاف حتى الآن.