يسرا ترحب بحمو بيكا في أول لقاء بينهما: «بنحبك من قلبنا» (فيديو)

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو مقابلته بالفنانة يسرا.

وخلال الفيديو حرصت يسرا على تقديم الدعم لحمو بيكا قائلة: «أهلا أهلا إزيك يا حبيبي بنحبك من قلبنا، ربنا يديك الصحة».

وعلق حمو بيكا على الفيديو قائلا: «اتعب واشتغل لحد ما تقابل الفنانة والقامة الفنية الكبيرة يسرا».

منع حمو بيكا من الغناء

وقد تم منع حمو بيكا من إحياء الحفلات في مصر بناء على قرار نقابة المهن الموسيقية منذ شهور، بسبب رسوبه مرتين في اختبارات الموسيقيين في اختبارات الغناء، ورفضت النقابة تقديم أوراقه للمرة الثالثة إلا بعد مرور ما يقرب من عام على آخر مرة تقدم فيها؛ نظرًا لأن قانون النقابة لا يسمح للفرد بالتقدم مرتين خلال عام واحد، لذلك قرر حمو بيكا إحياء عدد من الحفلات خارج مصر، والتي رفعت شعار كامل العدد وتفاعل معها الجمهور العربي.

يسرا في رمضان 2022

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال بطولة مسلسلها أحلام سعيدة، الذي شاركت في بطولته «غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، نور محمود، هشام إسماعيل»، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وناقش المسلسل بعض القضايا الخاصة بالمرأة في إطار اجتماعي كوميدي من خلال 3سيدات جمعيتهم الصدفة سويا.