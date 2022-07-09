حمو بيكا يذبح عجلا في أول أيام عيد الأضحى رفقة زوجته: «مراتي حبيبتي»

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو وهو يذبح عجلا في الشارع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حمو بيكا يظهر رفقة زوجته

ظهر حمو بيكا رفقة زوجته في صورة أخرى، معلقا عليها: «مراتي حبيبة قلبي، كل سنة وأنتي طيبة».

حمو بيكا يكشف عن مهنته قبل احترافه الغناء

وكان حمو يبكا، كشف عن مهنته قبل احترافه أغنيات المهرجانات، من خلال نشره صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر حينها حافي القدمين، بجوار سيارة نقل، معلقا عليها: «الشغل مش عيب، العيب إنك تداري الماضي بتاعك، والمفروض تفتخر بيه، اللي في الصورة ده وتعب سنين السنين، عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، وراضي الحمد لله بكل حاجه في حياتي، ونصيحة مني لكل الشباب في الوطن العربي اتعب واشتغل أي حاجة واصرف على الحاجة اللي بتحبها عشان هتوصل للي إنت عايزة وربنا هيكرمك».

حمو بيكا يعلق على استقالة هاني شاكر

وعلق بيكا على استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلا: «ربنا يولي من يصلح.. ويصلح كل الي جاي في نقابة وفي فن مصر.. أنا عاوز أكل عيش.. وأرجع اشتغل في بلدي تاني».