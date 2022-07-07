حمو بيكا يكشف مهنته قبل احتراف المهرجانات.. «سواق عربية نقل»

كشف مؤدي المهرجانات «حمو بيكا»، عن مهنته قبل احترافه أغاني المهرجانات، ووجّه من خلال منشور على حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصيحة للشباب.

صورة بجوار سيارة نقل

ونشر حمو بيكا صورة له بجوار سيارة نقل وعلق عليها قائلا: «الشغل مش عيب، العيب إنك تداري الماضي بتاعك والمفروض تفتخر بيه، اللي في الصورة ده وتعب سنين السنين، عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، وراضي الحمد لله بكل حاجه في حياتي، ونصيحة مني لكل الشباب في الوطن العربي اتعب واشتغل أي حاجة واصرف على الحاجة اللي بتحبها عشان هتوصل للي إنت عايزة وربنا هيكرمك.. حمو بيكا».

حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

ولم تكن هذه النصيحة الوحيدة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، حيث وجه في منتصف الشهر الماضي، نصيحة لطلاب الثانوية العامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قال فيها: «رسالة لطلاب الثانوية العامة والكليات.. أنا مش متعلم وأخدت محو الأمية بالعافية.. لكن ده مش حاجة تفرح، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم، العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا، كمية معاناة بشوفها يومياً بسبب إني مش متعلم.. مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها، العلم بيستر كتير أوي وبيخليك واعي ومتفتح في كل مجالات الحياة».