بريد الوطن.. وجِّه بتنظيم سجل مدنى الفشن يا وزير الداخلية

نعانى نحن أهالى مركز الفشن صعوبة شديدة فى سرعة إنهاء أى أوراق رسمية لنا، فى سجل مدنى الفشن جنوب بنى سويف، حيث تسود هنا حالة من الفوضى وعدم النظام، على شبابيك السجل المدنى، هذا إلى جانب المعاملة السيئة من الموظفين، والتعسف فى استخدام الروتين الحكومى، والتأخير فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين، لذلك نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التدخل لوضع حد لمشكلتنا، وتوجيه السادة الموظفين بالسجل لحسن معاملة المواطنين، وسرعة إصدار بطاقات الرقم القومى، مع القضاء على مشكلة الفوضى، ومشكلة عدم النظام أمام شبابيك سجل مدنى الفشن.

عن الأهالى: خالد عباس أحمد

بنى سويف - الفشن - الشقر

تشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com