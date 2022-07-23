تامر حسني يقدم أغاني ألبوم عشأنجي وسط تفاعل الجمهور

قدم الفنان تامر حسني، خلال حفله المقام حاليا في العلمين الجديدة أغاني ألبومة الجديد «عشأنجي».

وكشف تامر حسني خلال الحفل عن أغاني البومة الجديد وهم سجل يا تاريخ، موضوعنا انتهى، وهدلعني، وقد تفاعل جمهور تامر حسني مع الأغاني الجديدة بالرقص والتصفيق.

وقبل بداية إطلاق أغاني الألبوم الجديد قال تامر حسني للجمهور: «أنا مبسوط انكوا بتشاركوني انطلاق أغاني الألبوم، والمره ده مش أغنية أغنية لا ده كل الأغاني مرة واحدة».

هنا الزاهد وبسمة بوسيل

وحرصت بسمة بوسيل حضور الحفل وسط الجماهير والتقاط الصور التذكارية لتامر على مسرح الحفل، كما كانت مفاجأة الحفل الفنانة هنا الزاهد والتي حرصت هي الأخرى على الصعود على المرشح ومشاركة تامر حسني الرقص على أغنية «هدلعني» ضمن أغاني فيلم «بحبك» الذي يعرض حاليا في دور العرض وحقق أعلى نسب إيرادات.

حفل تامر حسني في العلمين

وشهد حفل تامر حسني بالعلمين أقبالا جماهيريا كبيرا، أمام مسرح الحفل المقام بالعلمين الجديدة، والذي شهد إطلاق ألبومه الجديد «عشأنجي».

ويعد الحفل أولى حفلات مهرجان العلمين «إرينا» لصيف 2022 والذي يشهد مفاجآت وضيوف شرف بالإضافة إلى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية وتنظيمية غير مسبوقة ونظم مهرجان العلمين «إرينا» لصيف 2022 محمود طارق «D Media» و«Incent» وبالتعاون مع ياسر الحريري «أمازون انترتينمنتس».

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تتميز باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، كما تضم ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، بجانب الممشى السياحي بطول 18 كم، وبلغت قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات بطول شاطئ يبلغ 14 كم.