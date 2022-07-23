هنا الزاهد ترقص مع تامر حسني على أنغام هدلعني في حفله بالعلمين الجديدة

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة الفنان تامر حسني بحفله المقام حاليا في العلمين الجديدة، والذي يشهد انطلاق البومة الجديد «عشأنجي».

وصعدت هنا الزاهد على المسرح ورقصت مع تامر حسني على أنغام أغنية «هدلعني» من فيلمهم الجديد «بحبك»، والذي يعرض حاليا في دور العرض.

تكدس جماهيري في انتظار تامر حسني للاحتفال بـ«عشأنجي»

تكدس منذ قليل عددا كبيرا من الجمهور أمام مسرح حفل النجم تامر حسني المقام بالعلمين الجديدة، والذي يشهد إطلاق ألبومه الجديد «عشأنجي».

وانتظر الجمهور صعود نجم الجيل لافتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين «إرينا» لصيف 2022، والذي يشهد مفاجآت وضيوف شرف بالإضافة إلى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية وتنظيمية غير مسبوقة.

ويقوم بتنظيم مهرجان العلمين «إرينا» لصيف 2022 محمود طارق «D Media» و«Incent» وبالتعاون مع ياسر الحريري «أمازون انترتينمنتس».

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تتميز باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، كما تضم ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، بجانب الممشى السياحي بطول 18 كم،وبلغت قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات بطول شاطئ يبلغ 14 كم.

فيلم بحبك

ويعرض حاليا في دور العرض فيلم بحبك، والذي شارك فيه بجانب هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت تيخا وعزت زين وفرح الزاهد ومنة المصري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

وطرحت أغنية خاصة من الفيلم لـ تامر حسني بعنوان هدلعني وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر حسني ومودي منير وتوزيع جيزو ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية حتى الآن على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى ملايين المشاهدات.