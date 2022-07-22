محافظ دمياط تستقبل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ بورسعيد

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الجمعة بمكتبها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسي بسفارة الكويت بالقاهرة، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة التي ستتضمن افتتاح دار المناسبات الملحقة بمسجد البحر، وأداء شعائر صلاة الجمعة وإطلاق حوار حول وسطية الإسلام، بحضور كبار علماء دولة الهند، وتكريم بعض الشخصيات من أصحاب الإنجازات بالعمل الدعوي.

نشر الفكر الوسطي

خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس وأمين عام رابطة جامعات العالم الإسلامي، رحبت محافظ دمياط بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، معربة عن تقديرها الشديد لجهود المؤسسات الدينية المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التعريف بصحيح الدين وسماحته، موجهة التحية أيضًا إلى محافظ بورسعيد لحرصه على مشاركة المحافظة اليوم، وذلك في إطار التوأمة بين المحافظتين، ورحبت أيضًا بالملحق الدبلوماسي بدولة الكويت وأكدت حرص المحافظة الدائم على مد جسور التواصل وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة.

إحلال وتجديد 72مسجدًا

وأشارت محافظ دمياط إلى ما تم تحقيقه من جهود لتطوير وإحلال وتجديد وصيانة 72 مسجدًا على مستوى المحافظة خلال خطة العام المالي 2022/2021، وذلك تفعيلاً لخطة الوزارة لعمارة بيوت الله وتزويدها بكافة التجهيزات لاستقبال المصلين، وثمنت المحافظ جهود وزارة الأوقاف بإطلاق البرنامج الصيفي «حق الطفل» وما يستهدفه من رؤى وأفكار لتربية وتنشئة الأطفال على الأخلاق الحميدة والثقافة الرشيدة والفكر الوسطي المستنير، وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة بالشكر لمحافظ دمياط لحرصها على حضور تلك الفعالية ودعمها المستمر لكافة مبادرات الوزارة.