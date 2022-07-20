إصابة شاب وشقيقته وابنة عمهما في حادث تصادم على الطريق الإقليمي

أصيب شاب يدعى أدهم محمد سعيد وشقيقته وابنة عمهما، في حادث سير، اليوم الأربعاء، على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من طريق الفيوم، وذلك أثناء عودتهم من محافظة القاهرة، بعدما صدمت سيارتهم من الخلف، سيارة كانت تسابق أخرى، ما أدى لانحراف سيارة «أدهم» عن الطريق واصطدامها بالسور الخرساني الذي يفصل الطريقين، وفرا هاربين.

بلاغ بحادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم مروع على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من طريق الفيوم، وإصابة شاب وشقيقته وابنة عمه بإصابات شديدة، وتدمير سيارتهم.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الشاب المصاب أدهم محمد سعيد، وشقيقته وابنة عمه، وجميعهم يقيمون بمساكن البنك بمنطقة التعاونيات بكيمان فارس بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، إلى المستشفى لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

سباق سيارات السبب

وقال أدهم أثناء سؤاله من الشرطة حول سبب الحادث، إنّه كان هناك شابين يتسابقان معاً واختلت عجلة القيادة في يد أحدهما، فصدم السيارة التي يقودها من الخلف، وانحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بـ«التلتوار» الكبير الموجود في الطريق، فيما فرت السيارة التي صدمته والتي كانت تسابقها هاربين.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.