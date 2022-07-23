أكرم حسني يكشف كواليس أغنية منير «للي»: «القلم كان بيرتعش في إيدي»

كشف الفنان أكرم حسني تفاصيل أغنيته الجديدة التي كتبها للفنان محمد منير «للي» لافتًا إلى أن القصة ترجع لـ5 سنوات ماضية حينما تواصل معه الفنان محمد منير هاتفيًا لتهنئته على أحد أغانيه في برنامج «أبوحفيظة» وطلب منه وقتها أن يكتب له أغنية «قالي مين اللي بيكتب الأغاني قولت له ورشة انا ومعايا واحد كمان قالي طب تعالى لي نقعد مع بعض ونتكلم وطلب مني إني أكتب له أغنية والكلام ده من خمس سنوات، ووقتها من كتر مانا مرعوب من تاريخ الراجل العظيم ده والراجل ده غنى لكل حاجة في الدنيا وبيغني من وانا عندي 3 سنين وأنا بسمعه من سنة 77».

كتبت كلام ومكنتش مقتنع بيه

وأوضح أكرم حسني خلال تصريحات تليفزيونية أن القلم كان يرتعش في يده رهبة من الفنان محمد منير «عارف لما القلم يترعش في إيدك وتييجي تكتب كلمة تقول لا مش هتعجبه وده إحساس مرعب»، مضيفًا أن كتب أغنية لمنير ولكنها لم تنل إعجابه «كتبت كلام وأنا مكنتش مقتنع بيه وكان عندي تردد وروحت قدمتهوله وكان توقعي في محله إنه ملفتش نظره ومعجبوش وقالي حاول تاني ومعرفتش، وفضلت طول الخمس سنوات دول عندي حلم عايز أحققه إن اسمي يتحط جنب اسم الراجل ده بأي شكل، ولو قدرت أطلع حاجة حلوة بصوته أبقى أنا مش عايز حاجة من الدنيا بعد كده».

كنت عايز أقوم أتحزم وأرقص

وأشار أكرم حسني إلى أن منير من صعيد مصر الجميل والصعيد مليء بمفردات الغزل والحب الجميلة و«أنا بكتب الكلمات بشوف منير»، لافتًا أنه كان يكتب الكلمات ويرى منير أمامه وهو يكتبها «من كتر فرحتي إن محمد منير فرحان عايز أقوم أتحزم وأطلع على الترابيزة اللي حاطط عليها موبايله وأرقص، وخلصنا السمع قالي الأغنية عظيمة وأنا هخش أسجلها فورًا».