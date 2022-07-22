أكرم حسني عن تعاونه مع الكينج: «أصعب فترة شغل.. ومصدقتش نفسي لما كلمني»

تحدث الفنان أكرم حسني عن تعاونه الأول مع الفنان محمد منير خلال أغنيتهما الجديدة «للي» التي كتب كلماتها وألحانها وغناها الكينج، كما كشف عن كواليس تصوير كليب الأغنية.

أكرم حسني: الكينج متابع جيد لكل الأعمال

وقال أكرم حسني: «الكينج متابع جيد لكل الحاجات اللي موجودة على الساحة ودايما بيتفرج، وبيبارك للناس ويشجع الناس، ولما كلمني من 2015 مصدقتش نفسي، وقتها كنا عاملين اسبوت على أغنية ليه هو وأنوشكا اسمها «بلاد طيبة»، في برنامج أبو حفيظة قالي أنا اتفرجت على الأغنية 50 مرة وبضحك أنا وعيلتي، قالي مين اللي كاتب الأغاني دي قولتله إحنا ورشة وبنكتب مع بعض، قالي طب تعالالي».

أكرم حسني: مدح منير ليا مسؤولة كبيرة بتخليني أخجل

كما كشف كواليس التعاون بينه وبين محمد منير موضحًا: «رحتله قال كلام مدح كثير أخجل إني أقوله، لأنه كلام بيحملني مسؤولية كبيرة، ومكنتش مصدق إني يتقالي الكلام دا من قيمة كبيرة زي محمد منير، وكان معاه لحن نوبي كدا، اداهولي وقعدت أشتغلت عليه».

وتابع أكرم حسني: «ودي كانت من أصعب الفترات اللي اشتغلت فيها في حياتي، أنت بتكتب لشخص بيغني من سنة 1977، وغنى كل الأشكال وكل الألوان، وغنى للست وغنى للوطن وغنى للأرض، وللحب»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة DMC.

أكرم حسني يطرح أغنية «للي»

يذكر أن الفنان أكرم حسني طرح أغنية «للي» التي تجمعه لمحمد منير منذ يومين عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحصد الأغنية إشادات واسعة من الجمهور بعد طرحها، كما اقتربت من نصف مليون مشاهدة.