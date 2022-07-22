اقتبس لحن «ولد الهلالية».. مطرب يهاجم أكرم حسني: لو موصلتش لحاجة هروح للقضاء

أكد المطرب محمود المنسي أنه تلقى اتصالات من عدة شركات متخصصة في حماية حقوق الملكية عرضت عليه خدماتها، لحذف أغنية الفنان محمد منير «للي» من موقع يوتيوب بسبب اتهامه للقائمين على الأغنية بسرقة اللحن من أغنيته ولد الهلالية.

المنسي: سألجأ للقضاء

وأوضح المنسي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتابع حقه، مضيفًا: «هشوف الموضوع هنوصل لإيه الأول بالنسبة للحقوق بتاعتي، ولو موصلتش لحاجة ترضيني هيبقى فيه تصعيد للقضاء».

شكاوى من أغنية الكينج الجديدة

وكان المنسي قد وجه اتهامًا للفنان محمد منير والفنان أكرم حسني باقتباس لحن أغنية «للي»، من أغنية كان قد طرحها عام 2017 بعنوان «ولد الهلالية».

وتعتبر هذه الشكوى هي الثانية في أقل من 24 ساعة بعد طرح الأغنية، حيث اتهم الشاعر عادل صابر، منير وأكرم حسني بسرقة الأغنية، والأغنية كلمات وألحان أكرم حسني.