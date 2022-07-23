أبرز لقطات حفل تامر حسني.. إعلان إطلاق «عشأنجي» وهنا الزاهد تشاركه

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم حفلات صيف 2022 بالعلمين الجديدة، والتي شهدت إطلاق ألبومه الجديد «عشأنجي»، وسط الآلاف من حشود جماهير الساحل الشمالي.

بدأ الحفل قويا حيث افتتح تامر حسني الحفل بأغنية «حبيتها يا ناس» من فيلم «بحبك»، وظهر خلالها على مصعد هيدروليكي من منتصف المسرح وتحاوطه السنة النيران والمؤثرات البصرية، والتي حصدت صيحات وهتافات الجمهور بعدها حرص على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال وطلب منهم مشاهدة كليب «عشأنجي» للمرة الأولى وسط المزيد من أجواء الإثارة والتشويق.

وواصل تامر حسني في النصف الأول من الحفل تقديم أغاني ألبومه الجديد «عشأنجي» منها «خدنا مناعة»، «أحلى كلام»، «مابجيش بالطريقة دي»، «زي الأيام دي»، «سجل يا تاريخ»، «سواحنا»، «ليه طله».

هنا الزاهد تظهر مع تامر حسني

وكانت مفاجأة ظهور الفنانة هنا الزاهد بطلة فيلمه الأخير «بحبك» والتي شاركته الرقص على أغنيتن من الفيلم الأولى «وأنت بعيد»، وشارك خلالها الموسيقار اللبناني ميشيل فضل بالعزف على البيانو والأخرى «هدلعني».

كما قدم نجم الجيل في الجزء الثاني من الحفل عدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «مبطلناش إحساس»، «كل مرة»، «حلو المكان»، «يانا يا مفيش»، «ارجعلي».. بالإضافة إلى «قسمة ونصيب»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين.

تامر حسني يقدم عدد من الأغاني

تخلل الحفل استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى عدد من الأغاني بمشاركة موهبة غنائية وهي دانيا الحريري ابنة الـdj العالمي ياسر الحريري، حيث قدم معها الفنان تامر حسني أغنية «come back to me» باللغة الإنجليزية ونالت إعجاب الجميع.

الحفل خرج بمواصفات لايف أكثر من عالمية ويعد افتتاح أولى سهرات مهرجان العلمين الغنائية «إرينا» لصيف 2022 ويقوم بتنظيمه «D Media» و«Incent» وبالتعاون مع ياسر الحريري «أمازون انترتينمنتس».

شارك في تجهيزات الحفل من إضاءة ومؤثرات بصرية وليد الحريري ومسرح أشبه بالحصن محاط بمدرجات الـvip، ويعد الأضخم في مصر والعالم من تصميم تامر فوزي وfire show أحمد عصام وتصوير صلاح جودة.