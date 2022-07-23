البنك الدولي: 5 مليار دولار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022

كشف البنك الدولي عن حجم الدعم الذي قدمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هذا الدعم ساعد على تخفيف تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

البنك الدولي: 4.1 مليارات دولار للإنشاء والتعمير بالشرق الأوسط

وأوضح البنك الدولي في بيان له أنه خلال السنة المالية 2022، بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.1 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية.

34 عملية وتمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأوضح البنك الدولي أن هذه الارتباطات قدمت 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البنك الدولي إلى أنه إضافة إلى التمويل، واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية وفي هذا السياق، نفذ البنك 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية.