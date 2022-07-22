تفاصيل الحصول على قرض «أونلاين» من البنك التجاري الدولي.. يصل إلى 3 ملايين جنيه

يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على قرض شخصي وذلك للوفاء باحتياجاتهم أو بدء مشروعاتهم، أو العديد من السلع الضرورية والكمالية، ويلجأ بعضهم إلى البنوك للحصول على قرض للتمويل وذلك بالسداد على أقساط بفائدة.

ويتيح البنك التجاري الدولي، قروضا شخصية للأفراد تتميز ببساطة الإجراءات، وعدم وجود ضمانات، بجانب قيمة القرض التي تتلاءم مع المركز المالي للعميل، إذ تبدأ من 5 آلاف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 3 ملايين جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الرسمي، تفاصيل القرض الشخصي ومنها فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، وبقسط شهري يصل إلى 50% فقط من الراتب، وسعر فائدة يتراوح بين 16 و23.5%.

كما يتميز القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي بالمرونة؛ إذ يتوافق مع دخل العميل ومهنته أو رصيده البنكي، ويمكن التقديم للحصول على القرض «أونلاين».

مميزات إضافية للقرض الشخصي من CIB

يتيح البنك التجاري الدولي- مصر، لعملائه مميزات أخرى إضافية عند التقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، مثل زيادة مبلغ القرض والحصول على «250 نقطة إضافية» مقابل كل 1000 جنيه زيادة في قيمة القرض.

كما يتوفر برنامج تجميع المديونيات أو «شراء مديونية القرض»، لتجميع المديونيات لدى البنوك الأخرى في مكان واحد، بجانب إصدار وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة السداد مجانا، وسهولة طرق السداد والمرونة، إذ تبدأ فترات السداد من 12 شهرا وتصل إلى 96 شهرا.

نماذج شرائح قروض «التجاري الدولي» وأقساطها

- عند الحصول على 30 ألف جنيه والسداد على 8 سنوات: قيمة القسط الشهري تصل لـ619.27 جنيه.

- عند الحصول على 40 ألف جنيه والسداد على 8 سنوات: قيمة القسط الشهري تصل لـ825.70 جنيه.

- عند الحصول على 60 ألف جنيه والسداد على 15 عاما: قيمة القسط الشهري تصل لـ 1,211.93 جنيه.

الشروط المطلوبة للقرض.. بضمان تحويل الراتب

- ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، بانتهاء فترة السداد.

- الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 2,600 جنيه.

- تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض.

المستندات المطلوبة للقرض

- نموذج طلب، والبطاقة الشخصية سارية، وخطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، أو 3 كشوفات راتب «أو كشوفات حساب بنكية».

شروط الحصول على القرض بدون ضمان

- عمر العميل من 21 عاما وحتى 60 عاما للموظفين، أو 65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة.

- صافي المرتب 2,600 جنيه، أو صافي دخل شهري 10 آلاف جنيه لأصحاب المهن الحرة.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاه.

المستندات المطلوبة

- نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

- لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث أو 3 كشوفات راتب عن عن آخر 3 أشهر.

- لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.