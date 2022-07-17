البنك التجاري الدولي CIB يفتح باب التوظيف أمام الخريجين

كشف البنك التجاري الدولي، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة في القاهرة والجيزة، بينها وظيفة إدارية وفنية وتكنولوجية ومبيعات، مشيرًا إلى أن الوظيفة تتطلب عددا من المهام والمسؤوليات التي يجب أن يفعلها المتقدم، فضلا عن شروط متعلقة بسنوات الخبرة والمؤهل الدراسي.

ووفقا للإعلان الذي تم نشره على موقع البنك، أشارت إلى أنه هناك 25 فرصة عمل في البنك التجاري الدولي CIB لحديثي التخرج و الخبرات، وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف التجاري الدولي

1- مسؤول أول لمخاطر تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المصرفية الرقمية في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

2- 2 معالج LC في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

3- مهندس أول للشبكة الأساسية في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

4- مسؤول أول بائع تكنولوجيا المعلومات في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

5- مسؤول البريد الإلكتروني في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

6- محلل إعادة تأهيل BB في محافظة القاهرة بفرع الميريلاند.

7- 4 موظفين اكتساب المواهب في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

8- مدير الثروة في الإسكندرية.

9- 3 متخصصين معلومات معمارية - مصدر خارجي -في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

10- 3 محللي خدمات المعلومات الأقدم - المصادر الخارجية في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

11- 3 مهندسين للبيانات الرئيسية - مصدر خارجي في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

12- 2 وكيل مبيعات الشمول المالي في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

13- 4 مسؤولين للتنقل الداخلي في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

14- 4 مسؤولين L&D في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

15- أخصائي بنكية الشركات في محافظة الجيزة بعمارة القرية الذكية.

16- محقق الائتمان المصرفي للأعمال في القاهرة ميريلاند، ومصر الجيزة الدقي.

17- سكرتير رئيس القسم في القاهرة-ميريلاند؛ والجيزة المكتب الرئيسي

18- وكيل مبيعات مباشر - مصدر خارجي القاهرة - المبتديان.

19- وكيل الاتصالات - جزء من الوقت (مصدر خارجي) - القاهرة - المبتديان.

20- وكيل الاتصالات - الخارج القاهرة - المبتديان.

21- وكيل عمليات المحفظة الرقمية - (OUTSOURCE) القاهرة - المبتديان.

22- وكيل العمليات الرقمية - (OUTSOURCE) الجيزة-عمارة القرية الذكية.

23- وكيل مراقبة أجهزة الصراف الآلي - (OUTSOURCE)القاهرة-ميريلاند.

24- محلل فني لمكتب الخدمة - (OUTSOURCE)الجيزة-عمارة القرية الذكية.

25- مسؤول دعم قروض الرهن العقاري، القاهرة - المبتديان.

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