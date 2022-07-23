مؤسس جوائز رواد الأعمال: نهدف لإلقاء الضوء على أصحاب القصص الملهمة

تحدث عمرو منسي مؤسس فعاليات جوائز رواد الأعمال المصريين، عن كواليس فكرة جوائز ريادة الأعمال، والأهداف التي كان يسعى لها، خاصة الترويج للنماذج الناجحة من رجال الأعمال، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC».

عمرو: كثيرون أثبتوا نجاحهم ولديهم قصص ملهمة

وأرجع منسى السبب في تأسيسه لفاعليات جوائز رواد الأعمال المصريين أنه كان يلاحظ أن الاهتمام الكبير في التكريمات والجوائز في مجالات البيزنس حصرًا لرجال الأعمال والشركات الكبرى المعروفة، لافتًا هناك الكثير ممن أثبتوا نجاحهم ولديهم قصص ملهمة بالفعل لكن لم يصبحوا ضمن الكبار والمشاهير في المجال، مشددًا على أنهم في كل الأحوال يستحقون التقدير وإلقاء الضوء عليهم، حتى يصلوا للإعلام ومنه للجمهور.

منسي: الجوائز ليست حكرا على الكبار

وقال عمرو منسي «دايما كنت بشوف جوائز البيزنس تقدم للشركات الكبرى أو كبار رجال الأعمال إنما الناس اللي في النص اللي عملوا قصص نجاح.. اه لسه موصلوش إنهم بقوا من أكبر رجال الأعمال أو شركاتهم بقت من الشركات المعروفة، الناس دي محدش بيكلمهم خالص».

وأكد منسي أن فكرة تكريم رواد الأعمال المصريين ليست مجرد دعاية: «أد ما هي إلقاء الضوء على قصص ملهمة لناس كتير جدا.. الفكرة كانت إنه يبقى أوسكارز لرواد الأعمال، إننا نخلق حدث جذاب للإعلام، فيهتم بيهم، فتتنقل قصص الناس دي للجمهور من خلال الإعلام».