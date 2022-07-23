ماذا تبقى من طلاب الثانوية الأربعة ضحايا النقل الطائش في مصيف بلطيم؟ 

كان يحدوهم الأمل والتفاؤل وهم يسيرون بسرعة نحو مصيف بلطيم لغسل هموم وضغوط مارثون الثانوية العامة الذي انتهى بامتحانات شاقة وطويلة، لكنهم في الحقيقة كانوا يسرعون إلى الموت الذي كان ينتظرهم على الطريق الدولي الساحلي وهم على مشارف مصيف بلطيم، مات طلاب الثانوية الأربعة في حادث مؤلم بعد أن اصطدمت سيارتهم بسيارة نقل «جامبو» محملة بالطماطم، بينما أصيب سائق النقل بإصابات سطحية، وألقي القبض عليه ونسبت إليه النيابة العامة تهمة القتل الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

3 زجاجات مياه وحذاء وآثار دماء

«3 زجاجات مياه وحذاء وآثار دماء»، هذا ما تبقى من طلاب الثانوية العامة بعد ساعات من رحيلهم إثر حادث أليم تعرضوا له على الطريق الدولي، بحسب روايات شهود العيان من الذين عبروا عن حزنهم بمنصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدهم الله بالرحمة والمغفرة، وتفاعل على نطاق واسع عدد كبير من زملائهم معبرين عن حالة حزن وحسرة للرحيل الدامي للطلاب الأربعة عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 عامًا، يقيم بمدينة كفر الشيخ، زياد الشربيني فواد، 18 عامًا، مقيم بقرية دقلت التابعة لمركز بلطيم، عبدالرحمن زاهر مسلم، 18 عامًا، مقيم بمدينة كفر الشيخ، وأحمد زغلول عبدالعزيز، 18 سنة.

جنازة مهيبة لوداع طلاب الثانوية العامة

وفي مشهد جنائزي مهيب، شيع أبناء كفر الشيخ جنازة طلاب الثانوية الأربعة الذين ماتوا على الطريق الساحلي بالقرب من مدخل النرجس إلى مثواهم الأخير، وظهر الحزن والحسرة الشديدة على أسر وأقارب الضحايا خلال موكب الجنازة والعزاء بعد وفاتهم إثر حادث مروع عند مدخل النرجس على مشارف مصيف بلطيم.

لجنة من المرور لفحص النقل الطائش

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث مصرع طلاب الثانوية العامة قبل وصولهم مصيف بلطيم، وقررت تشكيل لجنة من خبراء المرور لفحص سيارة الطلاب والنقل الطائش المحملة بالطماطم التي اصطدمت بسيارة الطلاب الأربعة.