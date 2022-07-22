إحالة سائق النقل المتسبب في وفاة طلاب الثانوية الأربعة للطب الشرعي

أحالت جهات التحقيق سائق النقل المتسبب في حادث وفاة طلاب الثانوية العامة الأربعة ببلطيم إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة من الدم لبيان مدى تعاطيه المخدرات أم لا، بعد أن قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لطلاب الثانوية العامة عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 عامًا، يقيم بمدينة كفر الشيخ، زياد الشربيني فواد، 18 عامًا، مقيم بقرية دقلت التابعة لمركز بلطيم، عبدالرحمن زاهر مسلم، 18 عامًا، مقيم بمدينة كفر الشيخ، وأحمد زغلول عبد العزيز، 18 سنة.

معاينة مكان حادث طلاب الثانوية العامة في بطيم

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة وفحص السيارتين في حادث بلطيم «سيارة ملاكي كان يستقلها طلاب الثانوية العامة، وأخرى نقل كان يقودها السائق المتهم»، وموافاة النيابة بنتائج الفحص الفني حتى يتسنى لها استكمال باقي الإجراءات القانونية مع المتهم، وتبين أن سيارة الطلاب كان يقودها أحدهم وهي ماركة مازدا، تحمل لوحات معدنية رقم «ك س و 5729» اصطدمت بسيارة نقل محملة بالطماطم.

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في مصرع طلاب الثانوية العامة

وقال مصدر أمني إنه في حالة ثبوت تعاطي سائق النقل المتسبب في وفاة طلاب الثانوية العامة للمخدرات عن طريق تحليل عينة من الدم بمعرفة الطب الشرعي فإن النيابة العامة سوف تسند إليه تهمة جديدة وهي تعاطي المخدرات يحاكم فيها بجانب تهمة القتل الخطأ لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف المصدر إنه في حالة ظهور نتيجة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في مصرع طلاب الثانوية العامة على طريق بلطيم الساحلي فإن سيحاكم فقط عن تهمة القتل الخطأ طالما أن الحادث غير متعمد.