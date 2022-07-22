أقوال السائق المتسبب في مصرع 4 طلاب ثانوية ببلطيم: «قطعوا طريقي»

«هما اللي قطعوا طريقي وحاولت استخدام الفرامل بكل الطرق وفشلت في السيطرة على العربية»، بهذه الكلمات بدأ سائق النقل المتسبب في وفاة 4 طلاب ثانوية عامة، على الطريق الدولي بمدخل مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، في شرح تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن سببه السرعة الزائدة لسيارة الطلاب.

سائق النقل المتسبب في الحادث: العربية زحفت

وقال السائق المتسبب في الحادث: «أنا وقفت على الفرامل وبرضو مفيش فايدة ولقيت العربية الجامبو زحفت وخبطت في الملاكي بكامل قوتها»، ونسبت النيابة له تهمة القتل الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت عدم نية التعمد في الحادث.

دفن جثامين طلاب الثانوية الـ4

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثامين طلاب الثانوية العامة وهم: «عبدالرحمن. م»، 18عاما، من إحدى القرى، و«زياد. أ»، 18 عاما، «عبدالرحمن، م»، 18 عاما، و«أحمد. ز»، 18 عاما، من قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد انتهاء مناظرة الطب الشرعي للجثامين وتوقيع الكشف الطبي عليها.

معاينة ميدانية لمكان حادث مصرع طلاب الثانوية

كانت أجهزة الأمن في كفر الشيخ، قد تلقت إخطارًا من مستشفى بلطيم النموذجي ، بوصول 4 طلاب في المرحلة الثانوية جثث هامدة، إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي، فانتقلت قوة أمنية إلى المكان وأجرت معاينة ميدانية، بينما حضرت قوة من المرور مدعومة بالأوناش ورفعت حطام السيارتين من الطريق وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص سيارتي حادث بلطيم

وقررت النيابة العامة، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة وفحص السيارتين في حادث مصرع طلاب الثانوية العامة الأربعة، وموافاتها بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال الإجرءات القانونية بحق المتهم.